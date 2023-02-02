В реконструкцию объектов ЖКХ в Челябинской области вложат 5 млрд рублей

Во многих города и селах трубы заждались ремонта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вице-премьер России Марат Хуснуллин одобрил программу обновления коммунальной инфраструктуры в Челябинской области. В реконструкцию водопроводов, систем канализации и теплосетей за два года вложат 5,2 млрд рублей.

— Программа позволит решить комплекс застарелых проблем во многих муниципалитетах. В ее рамках на два года запланировано 162 объекта, — сообщил губернатор Алексей Текслер.

Он уточнил, что 3,4 млрд рублей на ремонт направят из федерального Фонда развития территорий, а еще 1,8 млрд рублей добавит региональный бюджет.

— В сфере ЖКХ проблемы копились годами. Сейчас мы видим, что аварии чаще случаются, в школах дети замерзают, — заметил Алексей Текслер. – На данный момент проводим инвентаризацию всех концессий, для того, чтобы не было таких случаев, как в Бакале: концессионер просто сбежал и все бросил. И потом дома топить начало.

(Напомним, в Бакале отказала система канализации, улицы стало заливать зловонными стоками).

Как уточнили в пресс-службе губернатора, по областной программе будут обновлять трубы как в крупнейших городах, так и в районах Челябинской области — всего в 31 муниципалитете.

До 2024 года собираются реконструировать теплосети в Металлургическом районе Челябинска, Златоусте, Миассе, Кыштыме и Юрюзани. Починят также водопроводы в Магнитогорске, Верхнем Уфалее, Варненском, Еманжелинском, Аргаяшском и еще 12 районах. В Златоусте вдобавок отремонтируют канализационный коллектор.

В Снежинске собираются построить разгрузочный водовод, в поселке Мисяш — газовую котельную, а в Фершампенуазе — резервуар для питьевой воды.

Старые котельные приведут в порядок в поселках Хребет и Мирный. Кроме того, в Чесме займутся сооружением очистных сооружений для канализации.

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