В челябинском парке «Плодушка» сделают большой детский парк

В прошлом году на «Плодушке» появилось освещение. Фото: Александр Орел/vk.com

В парке «Плодушка», расположенном в Ленинском районе Челябинска, появится большой детский парк. Его сделают со стороны Агалакова и новых 9-этажек.

— Мы начинаем наполнять парк событийными площадками, — рассказал на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) глава Ленинского района Александр Орел. — Первая площадка — большой детский парк. В этом году мы планируем сделать не менее половины работ — подготовка площадки, дорожки и освещение территории. Это уже отторговали.

Создание детской площадки оценивается в сумму более 100 млн рублей.

Глава района также напомнил, что в прошлом году было получено дополнительное финансирование. Это позволило установить освещение на всех аллеях — всего 181 фонарь. Теперь горожане могут гулять по парку темными зимними вечерами. Также в прошлом году началось долгожданное строительство долгожданной дороги на улице Агалакова.

Напомним, начать преображение бывшей монастырской заимки удалось далеко не с первой попытки. 10 лет назад на пришедшей в запустение территории предлагали создать современную зону отдыха. Позже «Плодушку» хотели превратить в музей под открытым небом, а в 2019 году задумали построить в парке крепость, установить огромные солнечные часы и детскую площадку в виде тропического острова с вулканом.

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