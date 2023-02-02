Гособвинение запросило 5,5 лет колонии для обвиняемого в коррупции замглавы челябинского Минздрава

Александр Кузнецов в суде. Фото: Ринат Ребров

Бывшему замминистра здравоохранения Челябинской области Александру Кузнецову грозит 5,5 лет колонии общего режима по делу о мошенничестве с закупкой томографов. Кроме того, ему хотят запретить на 2 года занимать должности на госслужбе. Такое наказание для экс-чиновника запросило гособвинение. Прения сторон состоялись в Центральном районном суде Челябинска.

Александра Кузнецова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочия. По версии следствия, экс-чиновник причастен к махинациям с покупкой компьютерных томографов на 191 млн рублей. В 2020 году он обеспечил предпринимателю Елене Селищевой победу на торгах по закупке медицинского оборудования. В нарушение процедуры заключили четыре контракта. Вдобавок, томографы приобрели по завышенной цене. Из бюджета переплатили 82 млн рублей.

Во время следствия Александр Кузнецов заключил досудебное соглашение с прокурором. Благодаря этому бывшего замминистра будут судить отдельно от Елены Селищевой. Уголовное дело последней еще не передали в суд. Однако 2 февраля ей смягчили меру пресечения на домашний арест. В СИЗО Селищева пробыла полгода.

Уголовное дело экс-чиновника рассматривает Центральный районный суд Челябинска. Приговор будет оглашен 3 февраля.

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