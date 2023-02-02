Губернатор Челябинской области усилил контроль за выполнением нацпроектов

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер усилит контроль за подрядчиками, которые выполняют контракты по нацпроектам. Об этом глава региона заявил на координационном совещании по обеспечению правопорядка.

— Предельно жестко будем подходить к подрядчикам, которые нарушают условия контрактов, особенно в части сроков. Я не говорю о качестве исполнения — это в принципе не обсуждается. Все нужно выполнить вовремя в 2023 году, — говорит Текслер.

Как добавил губернатор, сейчас правительство региона обсуждает с правительством РФ перенос сроков по завершению некоторых объектов со следующего 2024 года на 2023 год.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин одобрил программу обновления коммунальной инфраструктуры в Челябинской области. В реконструкцию водопроводов, систем канализации и теплосетей за два года вложат 5,2 млрд рублей

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