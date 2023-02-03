В Челябинской области уволили заместителя управляющего делами губернатора

В управделами ищут нового главбуха Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области уволили главного бухгалтера управления делами губернатора и заместителя управляющего делами губернатора Ирину Орлову. Работу в двойной должности она прекратит через две недели — 17 февраля. Постановление об этом подписал губернатор Алексей Текслер. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В постановлении уточняется причина увольнения. Это перевод на работу в другой государственный орган.

Напомним, в Челябинской области назначили двух руководителей управления строительного надзора.

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