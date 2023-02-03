Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 февраля 2023 3:37

В Челябинской области уволили заместителя управляющего делами губернатора

Ирина Орлова прекратит работу через две недели
Елена КОЛЧИНА
В управделами ищут нового главбуха

В управделами ищут нового главбуха

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области уволили главного бухгалтера управления делами губернатора и заместителя управляющего делами губернатора Ирину Орлову. Работу в двойной должности она прекратит через две недели — 17 февраля. Постановление об этом подписал губернатор Алексей Текслер. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В постановлении уточняется причина увольнения. Это перевод на работу в другой государственный орган.

Напомним, в Челябинской области назначили двух руководителей управления строительного надзора.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru