В Челябинской области уволили заместителя управляющего делами губернатора

В управделами ищут нового главбуха
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Челябинской области уволили главного бухгалтера управления делами губернатора и заместителя управляющего делами губернатора Ирину Орлову. Работу в двойной должности она прекратит через две недели — 17 февраля. Постановление об этом подписал губернатор Алексей Текслер. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В постановлении уточняется причина увольнения. Это перевод на работу в другой государственный орган.
Напомним, в Челябинской области назначили двух руководителей управления строительного надзора.
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