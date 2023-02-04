В Челябинской области произошел пожар на складе магазина «Юничел»

Фото: ЧП | ДТП Челябинск / ВКонтакте

В Кыштыме произошел пожар на складе магазина «Юничел». Как рассказали КП-Челябинск в пресс-службе фабрики, предварительная причина возгорания — короткое замыкание.

— В основном, пострадало именно складское помещение. Помещение торгового зала — немного. Причины пока устанавливаются. Предварительно — это короткое замыкание, — объяснила КП-Челябинск пресс-секретарь «Юничела» Екатерина Железнякова.

Сейчас компания устанавливает сумму нанесенного ущерба. Пострадавших в результате пожара нет.

— Магазин продолжит свою работу сразу после ремонта и всех необходимых восстановительных работ. Предварительно — через 3 недели, — добавила Екатерина Железнякова.

Ранее 2 февраля на трассе М-5 в Челябинской области вспыхнул грузовик. На участке дороги, где произошло ЧП, ввели реверсивное движение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

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