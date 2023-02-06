В Челябинске трактор врезался в легковую машину

Фото: читатель КП
В Челябинске утром 6 февраля столкнулись трактор и легковой автомобиль. Это случилось на пересечении Свердловского проспекта и улицы Труда, напротив дворца спорта «Юность».
В ГИБДД Челябинска обещали прокомментировать происшествие позже.
Фото: читатель КП
Ранее в Челябинской области столкнулись три грузовика и легковая машина.
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