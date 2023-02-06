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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 6:06

В Челябинске трактор врезался в легковую машину

Авария произошла возле дворца спорта «Юность»
Анастасия ТРОФИМОВА
Фото: читатель КП

Фото: читатель КП

В Челябинске утром 6 февраля столкнулись трактор и легковой автомобиль. Это случилось на пересечении Свердловского проспекта и улицы Труда, напротив дворца спорта «Юность».

В ГИБДД Челябинска обещали прокомментировать происшествие позже.

Фото: читатель КП

Фото: читатель КП

Ранее в Челябинской области столкнулись три грузовика и легковая машина.

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