В Магнитогорске школьница попала в реанимацию после наезда иномарки

Фото: Интерсвязь

В Магнитогорске в ДТП пострадала 15-летняя школьница.

Аварии случилась вечером 5 февраля на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Зеленый Лог. Происшествие сняла камера наружного наблюдения.

На кадрах видно, как один из автомобилей останавливается у края дороги перед перекрестком. Через некоторое время на дорогу выбегает девочка. На нее по середине улицы несется машина. Школьница не успевает развернуться, а водитель — затормозить. После удара девочку подбрасывает в воздух и отшвыривает в сторону на асфальт. Она остается лежать без движения.

Как сообщили в ГИБДД Магнитогорска, 15-летняя пострадавшая перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора. С места ДТП девочку увезли в отделение реанимации. Renault Logan, сбившим школьницу, управлял 39-летний мужчина.

В полиции после аварии начали расследование. Кроме того, проверяют родителей девочки: им может громить административная ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию. Проверку собираются провести и в школе, где учится пострадавшая: в магнитогорском управлении образования заинтересовались, учат ли детей правилам поведения на дороге.

Напомним, в Челябинске 6 февраля столкнулись трактор и легковушка.

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