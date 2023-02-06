В Челябинске снова зафиксировали превышения по загрязняющим веществам в воздухе

Челябинцы вряд ли дождутся чистого воздуха в ближайшие дни
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Режим неблагоприятных метеоусловий в Челябинске могут продлить еще на два дня — до 8 февраля. Об этом сообщили в региональном министерстве экологии.
Из периода смога и тумана город не выбирается с 29 января. Причем сначала действовало предупреждение об НМУ первой степени, но с 4 февраля степень угрозы повысили до более серьезной второй.
— По состоянию на 06 февраля на постах и станциях территориальной системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха фиксировались разовые незначительные превышения предельно допустимых концентраций по взвешенным частицам, — заявили в минэкологии.
Данные единой системы слежения за качеством воздуха свидетельствуют также о превышении среднесуточных ПДК. Например, лаборатория на Комсомольском проспекте с начала февраля ежедневно регистрирует превышения по диоксиду азота. Превышения среднесуточных норм по микрочастицам зафиксировали накануне станции на улицах Чайковского, Чичерина, Калинина, Российской, Агаповской, Хлебозаводской и проспекте Ленина.
Ранее в Челябинске обнаружили превышение по сероводороду.
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