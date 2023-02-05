В Челябинске и Магнитогорске зафиксировали превышение сероводорода

Над Челябинском образовался серый плотный купол. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Министерство экологии Челябинской области озвучило последние данные мониторинга качества воздуха в двух городах. Информация поступила по Челябинску и Магнитогорску. Превышения выбросов вредных веществ зафиксированы.

По данным минэко на 18.00, стационарные посты и станции территориальной системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха обнаружили только одно нарушение. На точке, работающей на проспекте Победы, есть превышение по сероводороду в 1,7 раза от предельно допустимых концентраций. Именно из-за него в городе ощущается вонь.

- На отдельных постах мониторинга имеются небольшие отклонения по взвешенным веществам. Несмотря на наличие запаха, предельно допустимые концентрации не превышают санитарно-гигиенические нормы, не оказывают влияния на здоровье, за исключением неприятных ощущений, - прокомментировали в министерстве экологии.

Превышение зафиксировано и в Магнитогорске. На одном пункте приборы показали наличие сероводорода на 0,4 больше ПДК.

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