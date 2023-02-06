В Челябинске устроят фестиваль с мэппинг-шоу к 10-летию падения метеорита

Фасад вузовского здания превратят в экран для 3d-шоу. Иллюстрация: Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области

В Челябинске готовятся отметить 10-летие со дня падения метеорита. В честь знаменательной даты в центре города устроят «МетеоритФЕСТ».

15 февраля 2013 года метеорит изрядно напугал многих жителей Южного Урала. Но годовщину его падения собираются превратить в праздник. Фестиваль, правда, устроят не день в день, а в субботу 18 февраля, когда больше горожан смогут его посетить. Площадкой торжества станет территория перед главным зданием ЮУрГУ. Фестиваль стартует в 18:00, вход на него будет свободным. Правда, есть возрастное ограничение 6+.

Челябинцев на площади будут развлекать барабанщики из коллектива The Noize — недавно они выступали на чемпионате мира по футболу в Катаре. Возле университетского здания устроят световой флешмоб. Кроме того, среди гостей фестивали разыграют путешествия по Челябинской области.

Главным событием вечера станет 3d-мэппинг шоу на фасаде ЮУрГУ. Прямо на стене покажут музыкальную историю о челябинском метеорите. «Фишка» 3-d мэппинга в том, что анимацию не просто проецируют на поверхность, а учитывают геометрию, особенности формы «экрана».

В день фестиваля закроют движение по участку проспекта Ленина между улицами Энтузиастов и Лесопарковой. Ограничения будут действовать с 15:00 до 21:00.

Напомним, отмечать годовщину падения метеорита начали также в челябинском Историческом музее.

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