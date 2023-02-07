Полгода усталости и депрессии: что чувствуют южноуральцы после коронавируса и помогут ли прививки

Ирина Гехт Фото: Кирилл САДЫКОВ

Жители Челябинской области реже стали страдать от пневмонии после заражения коронавирусом, но заболевание все еще проходит тяжело. Об этом в эфире радио КП-Челябинск (95,3 FM) рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт. Она добавила, что людям из групп риска ни в коем случае не стоит отказываться от прививок против инфекции.

В Челябинской области сейчас готовятся к приходу «кракена», нового варианта Covid-19. По некоторым данным, ему удается пробиваться сквозь иммунитет вакцинированных и переболевших. Ирина Гехт напомнила, что главное предназначение вакцины — не исключить заболевание, а защитить пациента от тяжелого течения болезни и губительных последствий.

— Понятно, что каждый новый штамм более заразен, но менее патогенен с точки зрения тяжести течения, — отметила вице-губернатор. — Это, видимо, механизм выживания вируса. Безусловно, иммунная защита имеет значение, факт тот, что исключается тяжелая форма проявления заболевания.

Ирина Гехт посоветовала вакцинироваться тем, кому приходиться общаться с большим количеством людей, а также пожилым южноуральцам и тем, у кою есть хронические болезни.

— Для групп риска вакцинироваться, безусловно, обязательно, потому что пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, к сожалению, болеют тяжело и имеют потом последствия в виде депрессивного синдрома и синдрома усталости, которые длятся до полугода, и люди очень плохо это переносят, очень плохо себя чувствуют как последствие Covid-19, — рассказала Ирина Гехт.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru