Работающие болеют чаще, а пенсионеры тяжелее: кто подвержен Covid-19 в Челябинской области

Коронавирус в Челябинской области чаще диагностируют у людей 25-50 лет
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Больше всего коронавирусом болеют взрослые работавшие жители Челябинской области. Об этом в эфире радио КП-Челябинск (95,3 FM) рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.
По ее словам, у трудоустроенных южноуральцев 25-50 лет просто больше возможностей заразиться:
— Работающие — это те, кто бывает в коллективах пользуется общественным транспортом.
Пожилые южноуральцы болеют не так часто, зато переносят инфекцию тяжелее и страдают от ее последствий. А вот дети коронавирусную статистику пополняют сравнительно редко.
— Дети болеют, но там больше ОРВИ. От гриппа мы достаточно хорошо школьную аудиторию привили, поэтому здесь мы гриппа тоже практически не фиксируем, — сообщили Ирина Гехт.
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