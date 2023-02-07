Работающие болеют чаще, а пенсионеры тяжелее: кто подвержен Covid-19 в Челябинской области

Коронавирус в Челябинской области чаще диагностируют у людей 25-50 лет Фото: Валентина ВАГАНОВА

Больше всего коронавирусом болеют взрослые работавшие жители Челябинской области. Об этом в эфире радио КП-Челябинск (95,3 FM) рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.

По ее словам, у трудоустроенных южноуральцев 25-50 лет просто больше возможностей заразиться:

— Работающие — это те, кто бывает в коллективах пользуется общественным транспортом.

Пожилые южноуральцы болеют не так часто, зато переносят инфекцию тяжелее и страдают от ее последствий. А вот дети коронавирусную статистику пополняют сравнительно редко.

— Дети болеют, но там больше ОРВИ. От гриппа мы достаточно хорошо школьную аудиторию привили, поэтому здесь мы гриппа тоже практически не фиксируем, — сообщили Ирина Гехт.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru