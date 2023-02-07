Недострой в Металлургическом районе Челябинска продали за 1,6 млн рублей

Фото: администрация Челябинска

Мэрия Челябинска продала недостроенное здание на пересечении улиц 50-летия ВЛКСМ и Черкасской. За участок и едва начатый дом новый владелец заплатил 1,6 млн рублей. Теперь он обязан будет за три года закончить строительство гостиничного комплекса квартирного типа.

Недострой принадлежал ООО Специализированный застройщик «Метчелстрой». Компания выполнила работу всего на 7%, когда строительство остановилось. Отчаявшись дождаться его возобновления, администрация Челябинска отсудила территорию со всеми конструкциями у владельца и продала с аукциона. Деньги от продажи недостроя, впрочем, передадут его бывшему хозяину. Вычтут только сумму, потраченную на организацию торгов.

Ранее в Челябинске не сумели продать недостроенный гипермаркет «Ленты».

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