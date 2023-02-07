На федеральном телеканале показали четвероклассника из Челябинска, который весит 110 килограммов

Фото: «За Гранью» / телеканал НТВ

В передаче «За Гранью» на телеканале НТВ показали школьника из Челябинска, который в свои 11 лет весит 110 килограммов. Мальчик не помещается в ванную и не может самостоятельно завязать шнурки. Кроме того, он вынужден спать сидя, поскольку начинает задыхаться в лежачем положении.

Мама школьника пытается самостоятельно решить проблему. Она пробовала ограничивать питание сына, но тот начинал кричать и требовать еду. Сейчас ребенок кушает маленькими порциями по восемь раз в день.

Диетологи в студии посоветовали матери урезать рацион сыну, исключить всю вредную пищу, а также провести обследование. По их словам, ребенку придется сбросить 50-60 кг. На это потребуется около полутора лет.

По данным регионального управления Роспотребнадозра, почти 40% школьников в Челябинске имеют лишний вес или страдают ожирением. При этом чем старше становятся дети, тем чаще у них обнаруживаются хронические болезни органов пищеварения.

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