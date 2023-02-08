В Челябинской области выставили на продажу торговый центр за 95 миллионов рублей

Торговый центр состоит из двух этажей и подвала Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Миассе выставили на продажу торговый центр за 95 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».

— Продается торговый комплекс, три этажа: подвал, первый и второй. В собственность. Общая площадь: 2742 квадратных метро, — указано в объявлении.

Как добавил автор в объявлении, само здание находится на первой линии улицы. Кроме самого здания, покупатель также получит парковку.

Ранее мэрия Челябинска продала недостроенное здание на пересечении улиц 50-летия ВЛКСМ и Черкасской. За участок и едва начатый дом новый владелец заплатил 1,6 млн рублей.

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