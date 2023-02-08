В Челябинской области выставили на продажу торговый центр за 95 миллионов рублей

Торговый центр состоит из двух этажей и подвала
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Миассе выставили на продажу торговый центр за 95 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».
— Продается торговый комплекс, три этажа: подвал, первый и второй. В собственность. Общая площадь: 2742 квадратных метро, — указано в объявлении.
Как добавил автор в объявлении, само здание находится на первой линии улицы. Кроме самого здания, покупатель также получит парковку.
Ранее мэрия Челябинска продала недостроенное здание на пересечении улиц 50-летия ВЛКСМ и Черкасской. За участок и едва начатый дом новый владелец заплатил 1,6 млн рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru