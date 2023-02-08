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НовостиПроисшествия8 февраля 2023 9:53

Прокуратура начала проверку после драки и погрома в Челябинской школе

Среди участников потасовки есть пострадавшие
Елена КОЛЧИНА
Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

В Челябинске прокуратура инициировали проверку после инцидента в Образовательном центре №5. Туда ворвались несколько человек в черном, устроили драку выбили дверь. По данным надзорного ведомства, несовершеннолетние получили телесные повреждения.

— И.о. прокурора района Дмитрий Бондаренко выехал на место происшествия с целью координации действий оперативных служб, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В прокуратуре собираются выяснить, обеспечили ли в школе безопасные условия для учеников и выполняли ли требования закона об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

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