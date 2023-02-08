В Челябинске после драки в школе возбудили уголовное дело

Фото: скриншот из видео Baza

В Следственном комитете возбудили уголовное дело о хулиганстве после драки, которая произошла 8 февраля в челябинском Образовательном центре №5.

Следователи выяснили, что потасовка случилась между двумя группами старшеклассников из-за бытового конфликта. Пока нет точных данных о том, участвовали в драке ученики ОЦ№5 или «гости» других школ.

— В лечебное учреждение поступили двое пострадавших с побоями, — рассказал старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков.

Сейчас в школе продолжают работать следователи-криминалисты.

Напомним, потасовку в холле школы сняла камера наблюдения.

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