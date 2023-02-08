Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 февраля 2023 10:17

В Челябинске после драки в школе возбудили уголовное дело

В больницу с побоями попали два подростка
Елена КОЛЧИНА
Фото: скриншот из видео Baza

Фото: скриншот из видео Baza

В Следственном комитете возбудили уголовное дело о хулиганстве после драки, которая произошла 8 февраля в челябинском Образовательном центре №5.

Следователи выяснили, что потасовка случилась между двумя группами старшеклассников из-за бытового конфликта. Пока нет точных данных о том, участвовали в драке ученики ОЦ№5 или «гости» других школ.

— В лечебное учреждение поступили двое пострадавших с побоями, — рассказал старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков.

Сейчас в школе продолжают работать следователи-криминалисты.

Напомним, потасовку в холле школы сняла камера наблюдения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru