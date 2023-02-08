В Челябинске нашли пропавшего 11-летнего мальчика

Ребенка нашли в одном из торговых центров Фото: Андрей АБРАМОВ

Полиция Челябинска нашла 11-летнего мальчика, который ушел из дома и не вернулся. Об этом КП-Челябинск рассказали в пресс-службе ведомства.

— Мальчика нашли, с ним все хорошо. Он был в одном из ТРК, — уточнили КП-Челябинск в пресс-службе МВД.

Напомним, что сегодня, 8 февраля, мальчик вышел из дома № 3 по улице Клайна. Его поисками занялись в полиции и волонтеры.

Ранее в Челябинске полицейские задержали подозреваемых в нападении на подростков в образовательном центре № 5. Молодые люди все вместе находились в одной квартире.

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