Полиция задержала подозреваемых в нападении на подростков в школе Челябинска

Драка в школе произошла около полудня Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

В Челябинске полицейские задержали подозреваемых в нападении на подростков в образовательном центре №5. Молодые люди все вместе находились в одной квартире. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

— Установлена квартира, в которой находятся возможные участники произошедших событий. Полицейскими выясняются все обстоятельства происшествия, — сообщили в ведомстве.

Напомним, все произошло около полудня. В холл образовательного центра забежали несколько парней в черной одежде и балаклавах. Прямо у входа они устроили драку между собой. Учащихся ОЦ № 5 среди них не было.

По данным регионального Минздрава, пострадали двое подростков. Они были госпитализированы. Сейчас их состояние оценивается как стабильное.

СК возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Прокуратура проверит соблюдение безопасности учащихся. Губернатор региона Алексей Текслер поручил оценить действия охранников. Мэр Челябинска Наталья Котова дала указание провести служебную проверку.

Все о драке в школе — по ссылке.

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