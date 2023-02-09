В поселке Западный под Челябинском построят новый микрорайон

Будет построено три больших дома. Фото: предоставлено КП-Челябинск

В поселке Западный — между ЖК «Конфетти» и «Вишневой горкой» — этой осенью начнется строительство нового микрорайона. Возводить его будет СЗ «Авенюинвест» (входит в ГК «ЭкоСити», который известен проектами «Вишневая горка», «Женева», «Просторы»), который выиграл торги по комплексному развитию территории в ДОМ.РФ. Что будет построено КП-Челябинск рассказал управляющий-индивидуальный предприниматель ООО Специализированный застройщик «Авенюинвест» Антон Буймов.

Двор будет закрытый. Фото: предоставлено КП-Челябинск

— Планируется строительство трех больших домов разной этажности – 6 и 7 этажей. Это будет жилье класса «стандарт+» с интересными, улучшенными решениями, закрытым двором без машин – что сейчас очень востребовано рынком. Дома возведем таким образом, что внутри будет большой благоустроенный двор с ландшафтным дизайном, озеленением и освещением. Это удачно с точки проживания: полная безопасность для детей и красивый вид на территорию, — говорит Антон Буймов. — Я думаю, что решение, которое мы предложим для жилья подобного класса, еще не было в Челябинске.

Полностью микрорайон построят через 1-1,5 года. Фото: предоставлено КП-Челябинск

Проект на 25 тыс. кв. м. жилья планируют завершить через год-полтора. Второй очередью построят школу. По словам представителя компании, образовательное учреждение предусмотрено проектом планировки этого земельного участка.

Фото: предоставлено КП-Челябинск

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