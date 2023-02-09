«Не могла вспомнить, как оказалась снаружи балкона»: в Челябинской области с высоты спасли пенсионерку

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Карталах прохожие и спасатели помогли попавшей в беду пенсионерке.

Днем 8 февраля молодые горожане шли по улице Ленина и заметили на фасаде многоэтажки пожилую женщину. Пенсионерка стояла на козырьке балкона. Карталинцы тут же позвонили в службу спасения.

— Женщина не могла вспомнить и рассказать, как оказалась снаружи ограждения балкона, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

Сотрудник пожарной охраны поднялся по приставной лестнице к балкону, у которого балансировала женщина, а затем помог ей спуститься на землю. Пожилая горожанка не пострадала. Спасатели передали ее родственникам.

Ранее в Челябинской области спасли 40-летнего мужчину, которого придавило упавшим деревом.

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