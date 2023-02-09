В Челябинской области начнутся метели, а потом похолодает до -20

На Южном Урале снова пойдет снег Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Челябинской области предупреждают о резких изменениях погоды в ближайшие дни. Метеорологи прогнозируют снег, метели, усиление ветра, потепление до +1, а потом резкое похолодание.

Снегопады со слабыми метелями начнутся в горных районах уже в ночь на пятницу 10 февраля. Продолжатся они и днем, хотя температура воздуха поднимется до -4, +1 градуса. Ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду с отдельными порывами до 6 метров в секунду.

В ночь на субботу 11 февраля температура воздуха в Челябинской области упадет до -16, -21 градуса. Днем будет от -7 до -2 градусов. Ветер лишь немного ослабнет: до 3-8 метров в секунду. Снег при этом не прекратится, хотя специалисты ждут, что он будет не сильным.

Напомним, 9 февраля на трассе М-5 в Челябинской области из-за снегопада ввели реверсивное движение.

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