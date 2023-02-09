Не несите им деньги: за год список нелегальных кредиторов на Южном Урале пополнился 38 компаниями

Нелегальные кредиторы могут менять условия займов, загоняя заемщиков в кабалу. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Уже третий год Банк России ведет список, куда попадают компании с признаками нелегальной работы и финансовой пирамиды. В Челябинской области этот список самый длинный – в нем на начало года было 75 организаций, две из них и вовсе финансовые пирамиды. Среди регионов УрФО перечень у нас самый впечатляющий – только за прошлый год выявлено 38 «черных кредиторов», сообщают в Отделении по Челябинской области Уральского ГУ ЦБ РФ. Планируете взять заем или вложиться в кооператив? Загляните в список, чтобы не остаться без денег.

Чаще всего в перечень попадают «черные кредиторы», которые маскируются под ломбарды. Эти конторы не прошли процедуру допуска на финансовый рынок или комиссионные магазины, которые незаконно выдают займы под залог вещей. Чем э то опасно? Сложно потом выкупить заложенное имущество, оно не застраховано, а ставка «скачет» по желанию директоров.

Фото: Отделение по Челябинской области Уральского ГУ ЦБ РФ.

— Нелегальные кредиторы часто работают в интернете, они создают сообщества в социальных сетях, где обещают «частные займы под расписку», «деньги на выгодных условиях» и тому подобное, – говорит начальник управления противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Елена Дружинина.

В списке Челябинской области есть и две компании с признаками финансовой пирамиды. Они попали туда еще в ноябре 2021 года. Первая – магнитогорский потребительский ипотечный кооператив «Сберегательный капитал», а вторая - потребительский кооператив «Велесъ» в Челябинске. Всего больше 200 организаций имеют «прописку» в УрФО.

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