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НовостиОбщество9 февраля 2023 12:26

Не несите им деньги: за год список нелегальных кредиторов на Южном Урале пополнился 38 компаниями

За год на Южном Урале выявили 38 нелегальных кредиторов
Алена МЫЗГИНА
Алена МЫЗГИНА
Нелегальные кредиторы могут менять условия займов, загоняя заемщиков в кабалу.

Нелегальные кредиторы могут менять условия займов, загоняя заемщиков в кабалу.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Уже третий год Банк России ведет список, куда попадают компании с признаками нелегальной работы и финансовой пирамиды. В Челябинской области этот список самый длинный – в нем на начало года было 75 организаций, две из них и вовсе финансовые пирамиды. Среди регионов УрФО перечень у нас самый впечатляющий – только за прошлый год выявлено 38 «черных кредиторов», сообщают в Отделении по Челябинской области Уральского ГУ ЦБ РФ. Планируете взять заем или вложиться в кооператив? Загляните в список, чтобы не остаться без денег.

Чаще всего в перечень попадают «черные кредиторы», которые маскируются под ломбарды. Эти конторы не прошли процедуру допуска на финансовый рынок или комиссионные магазины, которые незаконно выдают займы под залог вещей. Чем э то опасно? Сложно потом выкупить заложенное имущество, оно не застраховано, а ставка «скачет» по желанию директоров.

Фото: Отделение по Челябинской области Уральского ГУ ЦБ РФ.

Фото: Отделение по Челябинской области Уральского ГУ ЦБ РФ.

— Нелегальные кредиторы часто работают в интернете, они создают сообщества в социальных сетях, где обещают «частные займы под расписку», «деньги на выгодных условиях» и тому подобное, – говорит начальник управления противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Елена Дружинина.

В списке Челябинской области есть и две компании с признаками финансовой пирамиды. Они попали туда еще в ноябре 2021 года. Первая – магнитогорский потребительский ипотечный кооператив «Сберегательный капитал», а вторая - потребительский кооператив «Велесъ» в Челябинске. Всего больше 200 организаций имеют «прописку» в УрФО.

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