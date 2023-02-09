В Челябинской области резко подорожал репчатый лук

За килограмм придется выложить от 50 до 70 рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области резко выросли цены на репчатый лук. Как пишет издание «ФедералПресс», овощи подорожали практически в два раза, несмотря на то, что большой процент товара производится в России.

— Рост цен на лук объясняется снижением поставок этой продукции из стран Средней Азии, где из-за аномальных холодов пострадала часть продукции. Эти страны вводят запрет на экспорт лука, — объяснили «ФедералПресс» в региональном министерстве сельского хозяйства.

Всего в челябинских магазинов практически 60 процентов от всего лука — отечественный продукт. Однако из-за снижения поставок, цены поднялись с 20-30 рублей за килограмм до 50-70 рублей.

В минсельхозе отметили, что дефицита лука не предвидится. Кроме того, торговые сети активно ищут других поставищков, а также увеличивают закупку у российских производителей.

Схожие проблемы в Челябинской области есть и с огурцами. Из-за слабого урожая в странах СНГ приостановлен экспорт овощей в Россию. Это привело к тому, что за килограмм огурцов придется выкладывать по 400 рублей, а можно и вовсе не найти зелень на полках.

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