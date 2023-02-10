Ремня на них нет! В Челябинске будут искать водителей, которые не любят пристегиваться

Непристегнутых водителей могут оштрафовать на тысячу рублей
Фото: Анастасия БОНДАРЕВА
В Челябинске 10 февраля сотрудники ГИБДД начали акцию «Ремень безопасности». Автоинспекторы будут дежурить на всех выездах из города и проверять, пристегнуты ли водители.
— Всего будет задействовано 10 экипажей ДПС, — предупредил в региональном управлении ГИБДД.
В Госавтоинспекции отмечают, что пристегнутые ремни безопасности в случае аварии не дают людям удариться головой о стекла в машине или вообще вылететь из салона.
Напомним, накануне в Челябинской области в ДТП с грузовиком погиб водитель иномарки.
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