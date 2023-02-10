В Челябинской области за год подорожали соль и мука, но подешевели яйца

За муку в супермаркетах теперь просят больше Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области за 2022 год подорожали 9 продуктов из списка социально значимых. Остальные пять подешевели. Об этом сообщают в региональной контрольно-счетной палате.

Сильнее всего в супермаркетах региона изменилась цена белокочанной капусты. За год она снизилась на 49%. В рублях, правда, перемена выглядит не столь впечатляюще: килограмм капусты стал стоить меньше на 21 рубль.

На 29% за 12 месяцев подешевел картофель (он стал стоить на 11 рублей 47 копеек меньше).

На третьей строчке рейтинга удешевления куриные яйца. Десяток подешевел почти на 17 рублей — или на 19%.

За год сильнее всего выросла цена речки. Она поднялась на 27%. Килограмм крупы подорожал на 23 рубля.

Поваренная соль поднялся в цене на три рубля (или на 27%). А килограмм муки подорожал на 40%, за него теперь приходится отдавать на 14 рублей больше, чем годом раньше.

Напомним, в последнее время в регионе взлетели цены на овощи. Вот как аналитики объясняют эту неприятную ситуацию.

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