В Челябинской области подорожали овощи: почему не стоит срочно бежать в магазин за луком и огурцами

Обычные продукты превратились в дорогое удовольствие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В магазинах Челябинской области в последнее время выросли цены лука, огурцов и помидоров. В региональной Контрольно-счетной палате назвали основные причины подорожания овощей.

Первый фактор, на который указывают специалисты, — сезонность. Зимой запасы овощей на складах сокращаются, а новые огурцы и томаты пока не растут. Исключение составляют тепличные овощи, но в холодное время года их дороже выращивать, ведь на обогрев теплиц тратится много энергии

Погода подставила подножку и импортерам. Подорожали не только российские овощи, но и привозные. Дело в том, что больше всего томатов и лука привозят из Средней Азии. А там из-за нетипичных холодов замерзла изрядная часть урожая. По этой причине вывоз продовольствия в нескольких станах ограничили, и на российском рынке возник дефицит.

Кроме того, аналитики указывают на подорожание иностранных семян, сложности с обслуживанием импортного оборудования и проблемы с логистикой. Все эти трудности привели к росту издержек аграриев и отразились на цене продукции.

Последним факторов в КСП считают покупательский ажиотаж. Взволнованные ростом цен южноуральцы торопятся купить лук и томаты, опасаясь, что те еще больше подорожают, а то и вовсе исчезнут с товарных полок. В результате овощи действительно начинают быстро пропадать с прилавков, а продавцы взвинчивают цены.

— Следует трезво оценивать ситуацию и подождать стабилизации цен, — советуют в Контрольно-счетной палате.

Напомним, лук на Южном Урале подскочил в цене почти вдвое. В региональном минсельхозе утверждают, что дефицита этого продукта все же нет. Огурцы в некоторых магазинах подорожали почти до 400 рублей за килограмм.

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