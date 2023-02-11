Концерт Инстасамки в Челябинске отменили без объяснения причин

Инстасамка. Фото: vk.com/samkamusic

Концерт Инстасамки (Дарьи Зотеевой), который должен был состояться 23 марта в Челябинске, отменили без объяснения причин. Организаторы решили провести выступление певицы в следующем году.

— Все приобретенные ранее билеты остаются действительны и их не нужно обменивать. По вопросам возврата обращайтесь в место покупки, — говорится в официальной группе мероприятия во «ВКонтакте».

Ранее горожане высказались против выступления Инстасамки в Челябинске. Они заявили, что певица своим творчеством разрушает неокрепшие умы подрастающего поколения.

Это уже не первая отмена концерта Инстамки в России. Ранее это сделали в Пятигорске, Краснодаре, Курске, Екатеринбурге и Сочи. Причем в последнем городе мероприятие прикрыли за несколько часов до начала.

Инициатором отмены концертов Инстамки выступает директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она заявила, что певица пропагандирует идеи, которые противоречат государственной политике по сохранению и укреплению традиционных ценностей.

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