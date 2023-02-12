В Челябинске женщина-водитель пострадала в ДТП возле «Видгофа»

Обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске на проспекте Ленина, в районе «Видгофа» столкнулись автомобиля Ford и Lada XRAY. Авария произошла в воскресение, 12 февраля, около 13:20.

— В результате ДТП пострадала 33-летняя водитель Ford, — сообщили в ГИБДД Челябинска.

В городской Госавтоинспекции напомнили о необходимости быть более внимательными и осторожности за рулем, соблюдать скоростной режим, а также использовать ближний свет фар вне зависимости от времени суток.

Напомним, накануне произошло ДТП с пострадавшими на улице Новороссийской. Столкнулись BMW и маршрутный ПАЗик. Пострадали 19-летний водитель иномарки и его пассажир 17 лет. Подросток госпитализирован.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru