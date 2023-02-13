На Алом поле в Челябинске опрокинулся Mercedes

Фото: ГИБДД Челябинска

В центре Челябинска ночью 13 февраля опрокинулся легковой автомобиль.

ДТП случилось на Свердловской проспекте, возле перекрестка с проспектом Ленина. Mercedes наехал на дорожное ограждение и перевернулся.

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, машиной управляла 37-летняя женщина. В аварии она не пострадала.

Ранее на проспекте Ленина в Челябинске столкнулись две машины, травмы получила 33-летн женщина.

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