На Алом поле в Челябинске опрокинулся Mercedes

Фото: ГИБДД Челябинска
В центре Челябинска ночью 13 февраля опрокинулся легковой автомобиль.
ДТП случилось на Свердловской проспекте, возле перекрестка с проспектом Ленина. Mercedes наехал на дорожное ограждение и перевернулся.
Как рассказали в ГИБДД Челябинска, машиной управляла 37-летняя женщина. В аварии она не пострадала.
Ранее на проспекте Ленина в Челябинске столкнулись две машины, травмы получила 33-летн женщина.
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