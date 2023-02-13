В Челябинске снова возьмутся за очистку стен от лишних надписей

Наталья Котова поручила проследить за чистотой стен своему заместителю Александру Астахову Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Челябинске займутся очисткой стен, заборов и прочих поверхностей от рекламных и просто хулиганских надписей.

— Увеличилось количество надписей на фасадах домов, — отметила на совещании в мэрии глава города Наталья Котова. — Если где-то работа была приостановлена из-за отсутствия этих надписей, то нужно ее возобновить обязательно.

С лишними граффити в Челябинске с переменным успехом борются уже не первый год. В 2021 году Наталья Котова предлагала составить реестр рисунков и надписей, чтобы потом все по списку закрасить. А прошлом летом уличным художникам решили отвести специальные места для самовыражения.

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