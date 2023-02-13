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НовостиОбщество13 февраля 2023 7:58

В Челябинске снова возьмутся за очистку стен от лишних надписей

Удалить граффити поручила мэр Наталья Котова
Елена КОЛЧИНА
Наталья Котова поручила проследить за чистотой стен своему заместителю Александру Астахову

Наталья Котова поручила проследить за чистотой стен своему заместителю Александру Астахову

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Челябинске займутся очисткой стен, заборов и прочих поверхностей от рекламных и просто хулиганских надписей.

— Увеличилось количество надписей на фасадах домов, — отметила на совещании в мэрии глава города Наталья Котова. — Если где-то работа была приостановлена из-за отсутствия этих надписей, то нужно ее возобновить обязательно.

С лишними граффити в Челябинске с переменным успехом борются уже не первый год. В 2021 году Наталья Котова предлагала составить реестр рисунков и надписей, чтобы потом все по списку закрасить. А прошлом летом уличным художникам решили отвести специальные места для самовыражения.

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