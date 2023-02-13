На пересечении улицы Кирова и Проспекта Победы в районе Теплотеха трамваи сошли с рельсов 5 раз Фото: Ольга ЩАПИНА

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал самый аварийный участок в Челябинске для трамваев. На пересечении улицы Кирова и Проспекта Победы в районе Теплотеха трамваи сошли с рельсов 5 раз. Об этом глава региона сообщил на совещании в трамвайном депо №1.

— Это недопустимо, — сказал Алексей Текслер. — Общественный транспорт — это гарантия безопасности. Трамвайные пути — приоритетная задача. В этом году нужно увеличить ремонта трамвайных путей в 2 раза.

Глава региона поручил заменить в этом году участки, где чаще всего бывают аварии.

— Новая техника должна ездить по обновленным путям, — подчеркнул губернатор.

В Челябинск продолжают поступать новые вагоны с Усть-Катавского вагоностроительного завода. Сегодня Алексей Текслер как осмотрел такой трамвай, готовый выйти на линию. И вот на каких маршрутах будут работать новые вагоны.

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