На пересечении улицы Кирова и Проспекта Победы в районе Теплотеха трамваи сошли с рельсов 5 раз
Фото: Ольга ЩАПИНА
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал самый аварийный участок в Челябинске для трамваев. На пересечении улицы Кирова и Проспекта Победы в районе Теплотеха трамваи сошли с рельсов 5 раз. Об этом глава региона сообщил на совещании в трамвайном депо №1.
— Это недопустимо, — сказал Алексей Текслер. — Общественный транспорт — это гарантия безопасности. Трамвайные пути — приоритетная задача. В этом году нужно увеличить ремонта трамвайных путей в 2 раза.
Глава региона поручил заменить в этом году участки, где чаще всего бывают аварии.
— Новая техника должна ездить по обновленным путям, — подчеркнул губернатор.
В Челябинск продолжают поступать новые вагоны с Усть-Катавского вагоностроительного завода. Сегодня Алексей Текслер как осмотрел такой трамвай, готовый выйти на линию. И вот на каких маршрутах будут работать новые вагоны.
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