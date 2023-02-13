Челябинский облсуд оставил в СИЗО обвиняемого во взятке вице-мэра Миасса

Арсен Симонов. Фото: администрация Миасса

Челябинский областной суд в понедельник, 13 февраля, оставил под стражей вице-мэра Миасса Арсена Симонова, обвиняемого в получении взятки. Как сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры, сторона защиты просила отправить чиновника под домашний арест.

— Не согласившись с избранием меры пресечения, сторона защиты обжаловала судебное решение в апелляционном порядке, указав на отсутствие намерений скрыться и воспрепятствовать производству по делу, на необходимость избрания более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста, — уточнили в надзорном ведомстве.

По данным следствия, Арсен Симонов получил 50 тыс. рублей от директора коммерческой фирмы. В обмен на деньги вице-мэр пообещал предпринимателю муниципальный контракт на разработку документации по сносу аварийных домов. После бизнесмен рассчитывал заняться непосредственно демонтажем ветхих зданий и полагал, что чиновник поможет и в оформлении документов. Но после передачи взятки Арсена Симонова задержали сотрудники ФСБ.

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