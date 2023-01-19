Вице-мэра Миасса Арсена Симонова задержали по подозрению во взятке

Арсен Симонов. Фото: администрация Миасса

В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали заместителя главы Миасса Арсена Симонова.

В региональном управлении ФСБ подтвердили, что проводят следственно-оперативные действия совместно с представителями СК.

Как уточнили в региональном СУ Следственного комитета, Арсену Симонову предъявили обвинение в получении взятки.

По версии следствия, вице-мэр получил 50 тыс. рублей от бизнесмена за заключение контракта на подготовку документации для сноса аварийного здания.

— В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения, — рассказал старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, в СИЗО сейчас находится вице-мэр Магнитогорска Дмитрий Гаврилов. Его тоже обвиняют во взятке. А бывшего замглавы Магнитогорска Валерия Измалкова за взятку отправили в колонию на 4 года.

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