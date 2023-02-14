«Аэрофлот» запустит прямые авиарейсы из Челябинска в Сочи

Примерно такие самолеты будут доставлять челябинцев на отдых Фото: Александр ГЛУЗ

Авиакомпания «Аэрофлот» собирается открыть прямые авиарейсы между Челябинском и Сочи.

Новое сезонное расписание, в которое включены перелеты, будет действовать с 26 марта. Однако ближайший рейс перевозчика из Челябинска в Сочи намечен на 2 июня. А потом самолеты будут отправлять к Черному морю ежедневно. Самый дешевый билет на стартовый рейс стоит 9,8 тыс. рублей.

Как сообщают в пресс-службе «Аэрофлота», полеты будут выполнять на Airbus A320. В воздухе пассажирам придется проводить по четыре часа.

Добавим, сейчас в Сочи из Челябинска можно добраться самолетами компаний «Победа», «Уральские авиалинии» и Nordwind Airlines. Время в полете составляет 3 часа 40 минут или 3 часа 50 минут.

Ранее из Челябинска решили запустить воздушные рейсы в Самару и Тюмень.

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