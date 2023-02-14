В Челябинской области у грузовика на ходу загорелось колесо

Фура обзавелась опасной подсветкой. Фото: У МВД по Челябинской области
В Кыштыме сотрудники ДПС спасли водителя грузовика от серьезного пожара.
Автоинспекторы дежурили на дороге, когда мимо них проехала фура. Заднее колесо у нее пылало, но водитель явно этого не замечал.
Полицейские с сиреной и мигалкой бросились догонять горящую машину. Погоня привлекла внимание водителя, и он наконец затормозил. Пока мужчина доставал огнетушитель, автоинспекторы старались забросать колесо снегом: если бы огонь перекинулся на тент фуры, одним огнетушителем было бы не обойтись.
Как уточнили в региональном ГУ МВД, с пламенем удалось вовремя справиться. Поблагодарив полицейских, водитель поехал дальше.
Напомним, в Челябинской области спасателям пришлось штурмовать квартиру заболевшего пенсионера. Мужчина установил на своей двери поразительное количество замков и запоров.
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