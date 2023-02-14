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НовостиОбщество14 февраля 2023 13:52

В Челябинске менеджера «Арианта» отправили под домашний арест за коммерческий подкуп

По данным следствия, обвиняемая получила не мене полумиллиона рублей
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Следователи считают, что женщина брала деньги от предпринимателя в течение полугода

Следователи считают, что женщина брала деньги от предпринимателя в течение полугода

Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения сотруднице агрофирмы «Ариант», обвиняемой в коммерческом подкупе. Женщина будет находиться два месяца под домашним арестом. Об этом сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

Обвиняемая работала руководителем отдела закупа. По данным следствия, с июня по декабрь 2022 года она получила не менее полумиллиона рублей от предпринимателя. В обмен на деньги менеджер оказала ему покровительство при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности с агрофирмой и ускорила оплату за поставленную продукцию.

Ранее под домашний арест отправили вице-мэра Миасса Аресена Симонова. Он обвиняется в получении взятки от предпринимателя.

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