В Челябинске менеджера «Арианта» отправили под домашний арест за коммерческий подкуп

Следователи считают, что женщина брала деньги от предпринимателя в течение полугода

Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения сотруднице агрофирмы «Ариант», обвиняемой в коммерческом подкупе. Женщина будет находиться два месяца под домашним арестом. Об этом сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

Обвиняемая работала руководителем отдела закупа. По данным следствия, с июня по декабрь 2022 года она получила не менее полумиллиона рублей от предпринимателя. В обмен на деньги менеджер оказала ему покровительство при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности с агрофирмой и ускорила оплату за поставленную продукцию.

Ранее под домашний арест отправили вице-мэра Миасса Аресена Симонова. Он обвиняется в получении взятки от предпринимателя.

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