Под Челябинском погиб водитель «Газели» в лобовом столкновении с грузовиком

Фото: управление Госавтоинспекции Челябинской области

В Челябинской области в лобовом ДТП погиб водитель «Газели». Он на своей машине столкнулся с грузовиком. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла около семи часов вечера на 28 км автодороги Западный обход Челябинска. По предварительным данным, 54-летний водитель «Газели» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAH под управлением 45-летнего мужчины.

— В результате ДТП водитель автомобиля «Газель» от полученных травм скончался на месте происшествия, — уточнили в Госавтоинспекции региона.

На месте аварии работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства происшествия.

Фото: управление Госавтоинспекции Челябинской области

Фото: управление Госавтоинспекции Челябинской области

Фото: управление Госавтоинспекции Челябинской области

Накануне в центре Челябинска на ходу перевернулся Mercedes. За рулем находилась 37-летняя женщина. Она не пострадала.

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