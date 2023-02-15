Бензин в Челябинской области остался одним из самых дешевых в России

За месяц горючее немного подоожало Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Челябинская область заняла второе место среди российских регионов по дешевизне бензина. Об этом сообщили в областной Контрольно-счетной палате.

Литр горючего марки АИ-92 на Южном Урале стоит в среднем 43 рубля 53 копейки. Это на три копейки больше, чем в прошлом месяце. Дешевле топливо только в Ямало-Ненецком автономном округе — 41 рубль 18 копеек.

В среднем по России за литр АИ-92 приходится платить 47 рублей, а самые высокие цены на Чукотке. Там литр горючего стоит 63 рубля.

– Следует отметить, что цена на бензин марки АИ-95 в Челябинской области также одна из самых низких в России и составляет 47,65 рубля за литр, — уточнили в КСП.

По дешевизне АИ-95 Челябинская область на четвертом месте среди регионов. Она уступает Ямало-Ненецкому автономному округу, Алтайскому краю и Томской области.

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