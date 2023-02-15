Странный вирус, инопланетяне и зомби: о падении метеорита в Челябинске снимут комедийный фильм ужасов

Ученые до сих пор изучают челябинский метеорит Фото: Алексей БУЛАТОВ

Питерская кинокомпания FT Production снимет комедийный хоррор о падении метеорита в Челябинске. Съемки фильма будут проходить ближайшим летом сразу в нескольких локациях города - на площади Революции и в окрестностях ЧТЗ, а также в Ленинском районе и в поселке Шершни.

Как сообщили в министерстве культуры Челябинской области, в киноленте представят альтернативную версию развития событий, которые связаны с метеоритом. Согласно сюжету, на месте падения космического объекта зарождается инопланетная жизнь, и людям теперь предстоит сосуществовать с пришельцами. Вместе они будут бороться со странным вирусом и расправляться с ордами зомби.

В съемочном процессе задействуют как медийных актеров, так и артистов ведущих театров Челябинска. Фестивальное продвижение фильма и выход в прокат намечены на 2024 год.

Напомним, десять лет назад огромный болид весом в 13 тыс. тонн вошел в атмосферу и взорвался так, что волной вынесло стекла в домах нескольких городов. Самый большой осколок метеорита упал в озеро Чебаркуль — сегодня он хранится в музее. КП-Челябинск выяснила, что сейчас происходит с космическим гостем под стеклянным куполом.

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