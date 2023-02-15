Челябинск вошел в топ-5 городов, где больше всего читают о любви

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Челябинцы больше всего предпочитают романтическую литературу. Столица Южного Урала оказалась в топ-5 российских городов, жители которых любят читать книги о любви. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на литературную платформу «Литнет».

Однако Челябинск не попал в топ-5 городов с самым большим количеством авторов, пишущих на любовную тематику. В этом рейтинге главенствующие позиции заняли Санкт-Петербург, Краснодар, Москва, Новосибирск и Нижний Новгород.

Напомним, 14 февраля в Челябинске поженились 108 пар. Как отмечают в Госкомитете по делам ЗАГС, День святого Валентина оказался не самым популярным для свадеб.

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