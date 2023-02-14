В Челябинской области 108 пар поженились в День святого Валентина

Фото: Наталья Могильникова

108 пар связали себя узами брака в Челябинской области. Как отмечают в Госкомитете по делам ЗАГС, это не самый популярный день для свадеб.

— В этот день принято проводить романтические свидания, признаваться в любви, делать предложение руки и сердца, а также принимать решения о создании семьи, — отмечают в ЗАГСах.

Куда более популярны такие праздники как День семьи, любви и верности 8 июля и Красная горка — первое воскресение после Пасхи.

— Прием заявлений о заключении брака на самые популярные даты уже идет, — напомнили в Госкомитете. — Обратиться можно в любой отдел ЗАГС лично либо через Единый портал государственных услуг.

Ранее сообщалось, что в ЗАСЫ областного центра подано 55 заявлений о заключении брака.

В целом, февраль — месяц маленький, но не обижен знаменательными датами. В этом году День защитника Отечества — еще и зеркальная дата 23.02.2023. На него принято 10 заявлений от жителей Челябинска.

Напомним, на День семьи, любви и верности в Челябинской области подали заявление 555 пар. Но, как выяснилось, до ЗАГСа дошли не все. В целом же в 2022 году жители Челябинской области больше женились и меньше разводились, чем годом ранее.

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