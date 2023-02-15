В Челябинске пройдет концерт скрипача-виртуоза Павла Милюкова

Фото: Челябинская филармония / ВКонтакте

Уже завтра, 16 февраля, в челябинском концертном зале имени Прокофьева пройдет концерт скрипача-виртуоза Павла Милюкова. Об этом рассказали в пресс-службе Челябинской государственной филармонии.

— Совместно с Государственным симфоническим оркестром Челябинской области Павел Милюков исполнят произведения титанов эпохи классицизма: концерт для скрипки с оркестром № 5 В.А. Моцарта; Симфонию № 7 Л. ван Бетховена, — рассказали в филармонии.

Как добавили в филармонии, перед выступлениями известный московский музыковед и музыкальный критик Ярослав Тимофеев расскажет об истории великих авторов.

Сама программа стартует в 18:30.

Ранее стало известно, что питерская кинокомпания FT Production снимет комедийный хоррор о падении метеорита в Челябинске. Съемки фильма будут проходить ближайшим летом сразу в нескольких локациях города — на площади Революции и в окрестностях ЧТЗ, а также в Ленинском районе и в поселке Шершни.

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