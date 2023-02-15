В Челябинской области пройдут концерты легендарной рок-группы «Томас»

Фото: Саша Самойленко & TOMAS band / ВКонтакте

В Челябинске и Миассе пройдут концерты легендарной рок-группы «Томас». Выступления пройдут в рамках 20-летия альбома «Командор», который сделал музыкантов известными.

Так, 18 февраля в клубе «Tramontana» пройдет концерт в Миассе, а 19 февраля группа выступит в челябинском клубе «TheБочка». Кстати, именно в челябинском Центре делового сотрудничества прошла презентация альбома и его заглавной песни.

— Текст нам сбросил на электронную почту наш товарищ Максим Глуздань, и перед тем, как поехать на репетицию, я сел посмотреть, что там за стихотворение и выпал из реальности. С первого же просмотра начала рождаться песня. Более того, строчки сами начали меняться, подгоняя фразы к ритму и мелодии. Таким образом, песня «выскочила» минут за пять, — говорит о «Командоре» лидер группы Александр Самойленко.

Песня стала невероятно популярной — она занимала верхние строчки хитпарадов, вошла в популярные сборники «Нашествие. Шаг 10», а также в саундтрек к культовому фильму Алексея Балабанова «Война».

Ранее стало известно, что в челябинском концертном зале имени Прокофьева пройдет концерт скрипача-виртуоза Павла Милюкова. Об этом рассказали в пресс-службе Челябинской государственной филармонии.

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