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НовостиОбщество15 февраля 2023 23:35

В 2022 году в Челябинске почти 200 семей получили новое квартиры вместо аварийного жилья

Всего по программе расселили 26 аварийных домов
Андрей МОСКВИЧЕВ
Кроме того, уже за 2023 год новое жилье получили 13 семей

Кроме того, уже за 2023 год новое жилье получили 13 семей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году в Челябинске новые квартиры вместо аварийного жилья получили 195 семей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

— В 2022 году полностью завершено расселение 8 аварийных домов. В течение года осуществлен снос 13 расселенных аварийных многоквартирных домов, — рассказали в городском комитете по управлению имуществом и земельным отношениям.

Всего было переехали 391 человек. При этом, как добавили в КУИЗО, уже с начала 2023 года из аварийного жилого фонда переселили еще 13 семей.

Ранее стало известно, что гособвинение просит отправить первого замминистра строительства Челябинской области Ивана Белавкина на 14 с половиной лет в колонию строгого режима, а также оштрафовать чиновника на 59 млн рублей и запретить занимать руководящие должности на госслужбе в течение 10 лет.

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