В 2022 году в Челябинске почти 200 семей получили новое квартиры вместо аварийного жилья

Кроме того, уже за 2023 год новое жилье получили 13 семей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году в Челябинске новые квартиры вместо аварийного жилья получили 195 семей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

— В 2022 году полностью завершено расселение 8 аварийных домов. В течение года осуществлен снос 13 расселенных аварийных многоквартирных домов, — рассказали в городском комитете по управлению имуществом и земельным отношениям.

Всего было переехали 391 человек. При этом, как добавили в КУИЗО, уже с начала 2023 года из аварийного жилого фонда переселили еще 13 семей.

Ранее стало известно, что гособвинение просит отправить первого замминистра строительства Челябинской области Ивана Белавкина на 14 с половиной лет в колонию строгого режима, а также оштрафовать чиновника на 59 млн рублей и запретить занимать руководящие должности на госслужбе в течение 10 лет.

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