Гособвинение запросило для замминистра строительства Челябинской области 14,5 лет колонии

Иван Белавкин. Фото: susu.ru

Государственное обвинение просит отправить первого замминистра строительства Челябинской области Ивана Белавкина на 14 с половиной лет в колонию строгого режима. Кроме того, прокурор предлагает оштрафовать чиновника на 59 млн рублей и запретить Ивану Белавкину занимать руководящие должности на госслужбе в течение 10 лет.

— Также государственный обвинитель попросил суд взыскать с обвиняемого в доход Российской Федерации денежные средства в сумме 1,18 млн рублей, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Ивана Белавкина обвиняют в получении взятки. Прения по уголовному делу состоялись сегодня в Центральном райсуде Челябинска.

Штраф в 59 млн рублей равен пятидесятикратному размеру взятки. По версии следствия, 1,18 млн рублей замминистра принес предприниматель.

Иван Белавкин за деньги помог бизнесмену получить оплату по муниципальным контрактам за счет государственной субсидии. Это произошло в конце 2020 - начале 2021 года. А спустя несколько месяцев сотрудники ФСБ задержали Ивана Белавкина прямо на рабочем месте. Визит силовиков в министерство сняли на видео.

Суда Иван Белавкин дожидался в СИЗО. Адвокат пытался добиться для чиновника домашнего ареста, но не преуспел.

Заместителю министра 50 лет. В Минстрое он начал работать в 2004 году. В должностные обязанности Ивана Белавкина входило курировать сферу ЖКХ.

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