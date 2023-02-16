Из Челябинска запустили прямые авиарейсы в Астану

Вместо Мальдив свози девушку в Астану Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Из челябинского аэропорта открыли новые прямые рейсы. Без пересадок теперь можно улететь в Астану.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, первый полет состоялся 13 февраля. Рейсы будут повторять трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Из Челябинска самолеты станут отправляться по вечерам: в 20:30 — 23:00, в зависимости от дня. Обратно из Астаны воздушные суда полетят в 18:45 — 21:25. В пути пассажиры проведут около двух часов.

Полеты будет выполнять казахстанская авиакомпания QAZAQ AIR на самолетах De Havilland.

Билеты на ближайший рейс стоят от 5.4 тыс. рублей.

Напомним, Казахстан вошел в ТОП-5 стран, где жители Челябинской области оформляют банковские карты. Вот история нашего корреспондента, попробовавшего получить карту в Казахстане.

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