Огурцы в челябинских супермаркетах подешевели почти в два раза

Ценник не самый низкий, но уже радует. Фото: читатель КП

Жители Челябинска заметили долгожданное падение цены на огурцы. В одном из городских супермаркетов цена за килограмм этих овощей опустилась до 199 рублей. Казалось бы, все равно не самая адекватная стоимость, но еще две недели назад огурцы стоили почти 400 рублей.

— Огурцы подешевели, — пишет автор фото, читательница КП Ольга. — Но все равно кажется дорого.

— Я на прошлой неделе покупал за 370 в «Спаре», — возмущается читатель КП Кирилл.

Минсельхоз тогда объяснил высокий ценник тем, что все огурцы к нам привозят из Средней Азии. А там якобы прошли заморозки, еще и возникли проблемы с логистикой. В общем, одно легло на другое, а раскошеливаться приходилось обычным жителям. Некоторые торговцы овощами и вовсе перестали закупать огурцы в свои киоски, поскольку поставщики слишком заломили цену.

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