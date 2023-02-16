На территории строящегося аквапарка в Челябинске сделают гостиницу на 120 номеров

О планах по строительству аквапарка в Челябинске стало известно в 2021 году Фото: Иван МАКЕЕВ

На территории аквапарка, который строится на северо-западе Челябинска, появится гостиница на 120 номеров. Изменения в проекте одобрили после экспертизы. Информация об этом опубликована на сайте Единого государственного реестра.

— Аквапарк «Большая вода» с гостиницей на 120 номеров и автопарковкой по адресу улица Братьев Кашириных, 142. Одобрен первый этап реконструкции объекта незавершенного строительства, — говорится в заключении экспертизы.

Аквапарк возводит компания семьи депутата Госдумы Олега Колесникова. Горожане опасаются, что из-за санкций проект не будет реализован, так как за последние полгода на строительной площадке мало что поменялось. Однако парламентарий заверил, что аквапарк будет обязательно достроен.

Олег Колесников также отметил, что проект сильно вырос в цене – с 2 до 5,2 млрд рублей. Компании пришлось добавить гостиницу, чтобы войти в федеральные программы по развитию туризма

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